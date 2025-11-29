Gasperini come Allegri sul mercato di gennaio. Il tecnico della Roma parla così della sessione invernale e la pensa... come l'allenatore rossonero

Gasperini, tecnico della Roma, parla così del mercato di gennaio. L’allenatore giallorosso ha la stessa opinione… di Allegri

Gian Piero Gasperini, intervenuto alla vigilia della sfida di Europa League, ha commentato le prossime finestre di mercato, sottolineando come le decisioni reali verranno prese solo con l’arrivo del nuovo anno. Il tecnico ha spiegato che le valutazioni per il mercato di gennaio sono in corso, poiché “a ottobre, novembre e dicembre le cose cambiano”, ma il mercato stesso “diventa realistico solo a gennaio, difficilmente prima”.

Gasperini ha espresso la sua soddisfazione per l’evoluzione dei giocatori che ha già in rosa, evidenziando una “bella fiducia” anche tra quei calciatori che hanno avuto meno occasioni per scendere in campo. Questa fiducia interna è un punto di forza per l’Atalanta.

Gasperini e l’attenzione verso la propria squadra

Il tecnico ha poi messo in guardia dall’errore di operare sul mercato in modo frettoloso o non mirato. Gasperini ha chiarito che l’obiettivo non è inserire giocatori “tanto per fare numero”, ma individuare solo profili che possano effettivamente migliorare la rosa e il gruppo. Per questo motivo, le valutazioni saranno fatte con calma, dando priorità assoluta a ciò che l’Atalanta ha già “in casa”.

La filosofia di Gasperini è chiara: prima di guardare all’esterno, si analizzano le risorse interne, cercando di valorizzare al massimo il potenziale dei singoli elementi. Questo approccio è volto a garantire che eventuali innesti di gennaio siano funzionali e necessari, evitando operazioni che possano alterare l’equilibrio e la coesione dello spogliatoio.