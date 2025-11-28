Galliani e Allegri, un rapporto lungo 15 anni. La benedizione di Berlusconi e il ritorno in rossonero

Galliani parla così di Massimiliano Allegri, della sua prima esperienza al Milan e… della benedizione di Berlusconi: le sue parole

Adriano Galliani, intervenuto negli studi di Sky Sport 24 in occasione della presentazione del libro “A corto muso”, ha ripercorso la genesi della scelta di Massimiliano Allegri come allenatore del Milan nel 2011, al tempo in cui l’Inter vinceva la Champions League. Galliani ha rivelato che l’idea nacque da lui e fu poi sottoposta al presidente Berlusconi: “Io proponevo gli allenatori, poi li portavo ad Arcore dove dovevano ottenere la benedizione apolostica del grande presidente”, ha ricordato.

Secondo il racconto, Allegri ottenne l’approvazione di Berlusconi in un tempo record: “5 secondi e due decimi”. Galliani ha spiegato che la sua scelta fu dettata dalla capacità di percepire il potenziale di un tecnico che era riuscito a portare il Cagliari fino al nono posto, dimostrando di essere “adatto” per una panchina di alto livello come quella rossonera.

Galliani, Allegri ‘a Tutto Mondo’ e la Gestione dello Spogliatoio

Galliani ha poi focalizzato l’attenzione sulle doti manageriali e umane del tecnico. Allegri, a suo parere, è sempre stato un allenatore “a tutto mondo”, capace di eccellere nella gestione delle molteplici sfaccettature della professione. Il dirigente ha specificato che Max è particolarmente “bravo a gestire lo spogliatoio, i dirigenti e stampa”. Questa capacità di relazione e di controllo dell’ambiente lo rende una figura completa nel panorama calcistico.

Galliani ha infine concluso rivelando il suo desiderio di rivedere Allegri sulla panchina rossonera. L’ex AD del Milan ha ammesso di aver sempre sperato in un suo ritorno, desiderio poi concretizzatosi quando “un bel giorno Max mi informò” del suo effettivo approdo.