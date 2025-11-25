Garlando sul confronto Modric Calhanoglu: il primo è dal Pallone d'Oro, mentre il nerazzurro...

Garlando parla così sul confronto tra Luka Modric e Hakan Calhanoglu. Se il primo è da Pallone d’Oro, il secondo è…

Nel podcast settimanale La Tripletta della Gazzetta dello Sport, il giornalista Luigi Garlando ha commentato il confronto a distanza tra Luka Modric e Hakan Calhanoglu, protagonisti (in modi diversi) del derby di Milano vinto dal Milan per 1-0. Garlando ha innanzitutto riconosciuto il dominio territoriale dell’Inter nel primo tempo, nonostante l’assenza del suo miglior distributore di gioco: Calhanoglu, che “domenica non è sceso in campo” ai suoi livelli abituali.

Il duello personale, secondo il giornalista, è stato “stravinto” dal fuoriclasse croato: “Questo è Pallone d’Oro, Calha non riesce neanche a sognarlo il Pallone d’Oro”. L’esperienza, la classe e la personalità di Modric hanno fatto la differenza in una partita tesa. La sua presenza si è rivelata il “pezzo che serve” al Milan in questo momento.

Garlando e la scelta su Calhanoglu

Nonostante il netto giudizio tecnico a favore del Pallone d’Oro, Luigi Garlando ha introdotto un elemento di valutazione pragmatico, legato al mercato e alle prospettive future. Ha posto la domanda: dovendo scegliere un centrocampista tra i due oggi, in base a età e condizione atletica, chi verrebbe preferito?

La risposta di Garlando è stata decisa: “Se tu chiedi a 19 allenatori di Serie A di scegliere tra i due per la loro squadra, io son convinto che scelgano Calhanoglu per quello che può dare atleticamente”. Se Modric è il giocatore ideale per il Milan nel presente, il turco ha un appeal maggiore in un’ottica di costruzione futura del centrocampo, data la sua condizione fisica e la minor età.