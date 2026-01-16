Garbo e la vittoria del Milan sul Como: «Il calcio è uno sport disonesto. Spesso non vince il migliore…»

Garbo commenta a TMW Radio il successo dei rossoneri a Como: decisivi Maignan e gli episodi

Il successo per 1-3 ottenuto dal Milan di Massimiliano Allegri sul campo del Como continua a dividere l’opinione pubblica. Intervenuto a TMW Radio, il giornalista Daniele Garbo ha espresso una visione critica ma pragmatica sulla partita del Sinigaglia, sottolineando come il risultato non rispecchi fedelmente l’andamento del gioco. Garbo ha utilizzato una metafora pungente per descrivere la natura del match: «Ci sono sport “onesti” come il tennis e la pallavolo, dove spesso chi merita finisce per vincere, e sport “disonesti” come il calcio, dove spesso non vince il migliore». Secondo il giornalista, il collettivo lariano avrebbe meritato molto di più per quanto prodotto nel primo tempo.

A fare la differenza, secondo l’analisi di Garbo, sono state le individualità di spicco della rosa rossonera e alcuni episodi chiave. In particolare, la prestazione del portiere francese è stata giudicata fondamentale per tenere a galla la squadra nei momenti di massima pressione: «A deciderla alla fine sono stati due giocatori: Maignan, che sta dimostrando di essere tra i più forti del mondo, e Rabiot». Oltre alle parate di “Magic Mike”, Garbo ha evidenziato come il rigore assegnato nel finale della prima frazione abbia rappresentato lo spartiacque psicologico dell’incontro, pur definendolo «discutibile».

Garbo, Allegri e la corsa Scudetto: l’Inter resta favorita

Nonostante la vittoria, i dubbi sulla fluidità della manovra del Milan rimangono. Sebbene ad Allegri venga riconosciuta la capacità di saper cambiare assetto tattico a partita in corso, il confronto con i rivali cittadini sembra ancora pendere a favore dei nerazzurri. Garbo è stato chiaro sulla gerarchia del campionato: «Fatico a pensare che il Milan possa finire davanti all’Inter». La solidità della squadra di Cristian Chivu appare, al momento, un ostacolo difficile da superare per la continuità rossonera.

Per quanto riguarda la lotta al titolo, il giornalista non vede una corsa a due limitata ai club milanesi. La competizione per il vertice della Serie A 2025/2026 resta aperta a diverse pretendenti: «Io non lascerei fuori il Napoli e occhio alla Juventus, che ha nel suo dna il lottare per lo scudetto». Il campionato si preannuncia dunque avvincente, con il Milan che, pur “non rubando nulla” grazie alla qualità dei suoi singoli, dovrà migliorare sul piano del gioco per reggere il passo di un’Inter sempre più lanciata verso il traguardo.

