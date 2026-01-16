Adani attacca dopo Como-Milan: «Una delle più grandi ingiustizie del campionato»

Adani a Viva El Futbol critica duramente il successo dei rossoneri: «Lezione di calcio di Fabregas»

Il recupero della 16esima giornata di Serie A tra Como e Milan continua a far discutere, nonostante i tre punti siano volati a Milano. I rossoneri di Massimiliano Allegri, reduci dagli impegni in Supercoppa, si sono imposti per 1-3 al Sinigaglia, ma la prestazione non ha convinto i critici. Tra i più duri c’è sicuramente Daniele Adani, che durante il programma Viva El Futbol ha espresso tutto il suo dissenso per l’esito della gara: «Questa per me è stata la partita di questa Serie A dove c’è stata la più grande differenza tra meritato e ottenuto».

Secondo l’ex difensore, il punteggio finale non rispecchia minimamente quanto visto sul terreno di gioco, dove i padroni di casa avrebbero dominato tatticamente i rossoneri. Adani ha voluto rendere omaggio al lavoro di Cesc Fabregas, sottolineando la qualità del gioco espressa dai lariani: «Il collettivo del Como ha dato una lezione di calcio al Milan e io da amante del calcio dico grazie a Fabregas». Nonostante il risultato penalizzi il Como, l’analisi si sposta sulla qualità della manovra, giudicata nettamente superiore a quella della squadra di Allegri.

Adani, Allegri sotto accusa: «Il Milan ha superato la metà campo tre volte»

La critica di Adani si è poi fatta ancora più specifica, analizzando i numeri e l’atteggiamento dei rossoneri durante i novanta minuti. L’opinionista ha contestato l’idea che quella di Allegri potesse essere definita una prestazione ideale: «Allegri non può dire che questa è la partita perfetta perché di perfetto non c’è nulla, a parte il risultato». I dati citati da Adani descrivono un Milan estremamente cinico ma passivo: «Il Milan ha superato la metà campo tre volte, in area è entrato due volte perché il terzo gol di Rabiot è da fuori area».

Per l’opinionista si è trattato di un vero e proprio paradosso sportivo, dove una squadra ha dominato per l’intera durata del match mentre l’altra ha raccolto l’intera posta in palio con il minimo sforzo. Sebbene i tre punti siano fondamentali per il cammino del Diavolo in classifica, Adani non fa sconti sulla bellezza estetica e sulla giustizia del verdetto: «Una squadra ha dominato 90 minuti, l’altra ha portato a casa i tre punti. Per me è un’ingiustizia». Il dibattito sullo stile di gioco di Massimiliano Allegri si riaccende dunque più feroce che mai.

