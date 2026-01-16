Mercato Milan, intesa totale per il rinnovo di Maignan: ecco le cifre. Per Kostic, invece, i rossoneri puntano a…

Mercato Milan, il portiere francese pronto a firmare un contratto a cifre da top player, mentre si punta il talento Kostic

Il Milan di Massimiliano Allegri sta per piazzare il colpo più importante per le fondamenta del proprio futuro. Secondo quanto riferito da Claudio Raimondi a SportMediaset, il rinnovo di Mike Maignan è ormai in dirittura d’arrivo. Il portierone francese avrebbe già dato il suo totale gradimento alla proposta della dirigenza rossonera: un contratto a lungo termine con scadenza nel 2031. L’accordo economico prevede uno stipendio da sette milioni di euro a stagione, bonus inclusi, confermando la volontà del club di via Aldo Rossi di trattenere i propri campioni a ogni costo.

Sebbene l’intesa sull’ingaggio sia totale, resta da limare l’ultimo dettaglio burocratico relativo alle commissioni. In questo senso, la prossima settimana sarà quella del “dentro o fuori” definitivo, con l’agente del numero sedici già presente a Milano per chiudere la pratica. Blindare Maignan significa garantire ad Allegri una certezza assoluta tra i pali per le prossime stagioni, consolidando la leadership di uno dei pilastri dello spogliatoio.

Mercato Milan, obiettivo futuro: la trattativa per il giovane Andrej Kostic

Parallelamente ai rinnovi dei big, il mercato rossonero guarda con grande attenzione alla linea verde. Nel mirino del club c’è infatti Andrej Kostic, attaccante serbo classe 2007 in forza al Partizan Belgrado. Il giovane talento ha una clausola rescissoria di 20 milioni di euro, ma il Milan sta lavorando per abbassare sensibilmente le pretese dei serbi. Al momento, l’offerta milanista si aggira intorno ai sette milioni con i bonus, mentre la richiesta del Partizan è di 12 milioni.

La volontà del giocatore potrebbe però risultare decisiva per sbloccare l’affare: «Il ragazzo sta spingendo perché vuole vestire la maglia rossonera». L’idea della dirigenza sarebbe quella di inserirlo inizialmente nel progetto Milan Futuro, permettendogli di crescere sotto l’ala della società prima di fare il grande salto nella prima squadra di Massimiliano Allegri. Con l’ok di Maignan e la pressione di Kostic, il mercato del Milan entra ufficialmente nel vivo.

QUOTE MILAN LECCE – Gli uomini di Allegri affrontano il Lecce in casa, a caccia di tre punti per non perdere contatto con la testa della classifica e dare continuità alla buona prova contro il Como.

La quota SEGNA GOL TEAM CASA (il MIlan fa almeno un gol) è data a 6.00 su LOTTOMATICA e GOLDBET grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.05 su Snai.