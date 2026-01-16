MN24 – Conferenza stampa Allegri pre Milan Lecce: quando parla il tecnico

Conferenza stampa Allegri: il tecnico parlerà domani da Milanello alla vigilia della gara di domenica contro il Lecce

Il Milan non ha margini per concedersi distrazioni. Archiviata con successo la trasferta di Como, il gruppo guidato da Massimiliano Allegri è già proiettato verso il prossimo impegno casalingo. Domenica sera, alle ore 20.45, i rossoneri calcheranno il prato di San Siro per affrontare il Lecce in un match valevole per la 21^ giornata di Serie A. Un appuntamento da non fallire per mantenere il ritmo in classifica e dare solidità al progetto tecnico di questa stagione 2025/2026.

Il momento della verità scatterà domani mattina nel centro sportivo di Milanello. Secondo quanto riportato da MilanNews24, a partire dalle ore 12.00, infatti, Massimiliano Allegri interverrà ufficialmente in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti. L’attesa è tutta rivolta alle indicazioni sulla condizione della rosa e alle possibili rotazioni, considerando le fatiche accumulate nell’ultimo turno infrasettimanale. Sarà l’occasione per capire come il mister intenda scardinare la difesa salentina e se ci saranno cambiamenti tattici nel consueto scacchiere milanista.

Conferenza stampa Allegri: i temi caldi del confronto con la stampa

Le aspettative dei tifosi sono alte e l’ufficio stampa ha già confermato il programma: «L’allenatore Massimiliano Allegri incontrerà i media per presentare il posticipo contro il Lecce». Le testate specializzate sono pronte a riportare ogni battuta, con un occhio di riguardo alla gestione dei diffidati e al recupero degli infortunati. Il mantra della vigilia sembra essere chiaro: «Non perdere la concentrazione dopo una vittoria importante», un concetto che Allegri ribadisce spesso per tenere alta la tensione nel gruppo.

Grazie al consueto live testuale, i sostenitori del Diavolo potranno vivere minuto per minuto l’avvicinamento alla gara. In un campionato così equilibrato, le parole del tecnico rappresentano sempre la bussola per orientarsi sulle scelte di formazione e sulle ambizioni di un club che punta a restare ai vertici del calcio italiano.

