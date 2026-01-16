Camarda, clamorosa decisione del Milan: il classe 2008 verso il ritorno anticipato a Milanello! Cosa sta succedendo

Camarda, il centravanti classe 2008, in questo momento in prestito al Lecce, tornerà a Milanello con 6 mesi d’anticipo. Ultime

Il calciomercato del Milan si accende con un ritorno romantico e strategico. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, Francesco Camarda interromperà anzitempo la sua esperienza in prestito al Lecce per tornare stabilmente a disposizione di Massimiliano Allegri.

Camarda, i dettagli del rientro

Il giovane talento classe 2008, che in questa prima parte di stagione ha iniziato a farsi le ossa nel massimo campionato, è pronto per il grande salto definitivo:

Rinforzo immediato: Camarda non tornerà al Milan Futuro, ma si aggregherà direttamente alla prima squadra. Allegri lo considera un elemento utile per aumentare le rotazioni in attacco, specialmente nella volata finale per lo Scudetto.

Camarda non tornerà al Milan Futuro, ma si aggregherà direttamente alla prima squadra. Allegri lo considera un elemento utile per aumentare le rotazioni in attacco, specialmente nella volata finale per lo Scudetto. L’infortunio alla spalla: Il rientro avviene in un momento particolare. Camarda è attualmente ai box per un trauma contusivo alla spalla destra che gli farà saltare proprio la sfida di San Siro contro il “suo” Milan di domenica. Il riposo prescritto è di circa 15 giorni, dopodiché inizierà la sua nuova avventura rossonera.

Il rientro avviene in un momento particolare. Camarda è attualmente ai box per un trauma contusivo alla spalla destra che gli farà saltare proprio la sfida di San Siro contro il “suo” Milan di domenica. Il riposo prescritto è di circa 15 giorni, dopodiché inizierà la sua nuova avventura rossonera. I numeri a Lecce: In Salento, il giovane bomber ha collezionato 16 presenze e ha segnato il suo primo storico gol in Serie A contro il Bologna, dimostrando di poter stare tra i grandi nonostante i 18 anni ancora da compiere.

La strategia di Igli Tare

Riportando Camarda a casa, il Milan blinda il suo gioiello (che ha rinnovato fino al 2028) e risponde alla “coperta corta” segnalata da Costacurta. Con Nkunku, Leao e ora Camarda, Allegri ha a disposizione un parco attaccanti giovane, futuribile e ricco di talento.