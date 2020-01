Intervenuto ai nostri microfoni alla fine della gara persa oggi dal Milan femminile contro l’Empoli, Maurizio Ganz ha commentato il match

(Dal nostro inviato dal Brianteo – Lorenzo Borghi) Brutta sconfitta per il Milan femminile oggi contro l’Empoli, al termine della gara Maurizio Ganz, tecnico delle rossonere, ha così parlato ai nostri microfoni della sfida: «Abbiamo sbagliato tutto, l’approccio, le giocate e abbiamo giocato ognuno per i fatti propri. Pensavamo di cominciare l’anno in maniera giusta e invece abbiamo sbagliato tutto».

SULLA GARA – «Alle ragazze ripeto che il lavoro paga, se dobbiamo perdere deve essere non per demeriti oggi. Io faccio i complimenti all’Empoli ma oggi abbiamo giocato sotto le nostre possibilità. Oggi non salvo niente, in settimana ci siamo allenate con poche ragazze ma non deve essere un alibi. Abbiamo perso meritatamente, da martedì penseremo alla Roma».

OBIETTIVI – «Ho detto alle ragazze che questa partita ci deve essere di insegnamento. Oggi non abbiamo giocato con le nostre solite armi, oggi tanti passaggi sbagliati, poca determinazione. Così è difficile poter sperare di arrivare ai nostri obiettivi».