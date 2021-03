Galliani: «Covid? I dieci giorni più brutti della mia vita»

Intervistato da il Corriere della Sera, Adriano Galliani ha parlato della propria esperienza con il Covid-19

Intervistato da il Corriere della Sera, Adriano Galliani ha parlato della propria esperienza con il Covid-19: «Non vedevo nulla, avevo davanti a me solo un muro. Il reparto di terapia intensiva non ha finestre. All’interno ci sono solo letti. Da domenica 7 marzo al 17 sono stato in terapia intensiva, i dieci giorni più brutti della mia vita”

«Ho temuto di morire – ha aggiunto Galliani -. Per il calcio e per il mio lavoro ho girato il mondo e ho avuto la migliore sorte di andare negli alberghi di lusso. Eppure una volta entrato in un reparto normale mi sono subito detto: “Non c’è Four Season che tenga”. Silvio Berlusconi è la mia famiglia, mi scriveva continuamente e mostrava affetto. Era preoccupato per me»