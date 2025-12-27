Filippo Galli analizza così la difesa del Milan: «Serve un nuovo Thiago Silva». E su De Winter…

Galli, ex giocatore rossonero, riflette sulle recenti fragilità del reparto arretrato del Milan e boccia l’impatto di De Winter

In vista della sfida domenicale contro l’Hellas Verona, Filippo Galli è intervenuto in esclusiva su Gazzetta.it per analizzare il momento del Milan di Massimiliano Allegri. Il focus principale si è spostato sulla difesa, passata dagli elogi di inizio stagione alle critiche per i sei gol incassati nelle ultime tre uscite. Secondo Galli, il problema non è strettamente legato ai movimenti dei singoli difensori, ma a un assetto tattico complessivo che permette agli avversari di stazionare troppo a lungo nei pressi dell’area di rigore rossonera.

L’ex difensore ha sottolineato come la squadra tenda a schiacciarsi eccessivamente, esponendo il reparto arretrato a pressioni costanti. Per Galli, la rosa attuale manca di un vero elemento di carisma e classe cristallina capace di guidare i compagni nei momenti di sofferenza. La ricetta per il futuro sembra chiara: al Milan servirebbe un profilo alla Thiago Silva, ovvero un giocatore che unisca una grande esperienza internazionale a una qualità tecnica superiore, doti necessarie per blindare la porta di Maignan.

Galli, la bocciatura di De Winter e i dubbi sulla tenuta mentale

Un passaggio critico dell’intervista ha riguardato Koni De Winter. Galli non ha nascosto la sua delusione per il rendimento del giovane difensore, sottolineando come ci si aspettasse un impatto più immediato vista la sua precedente conoscenza della Serie A. La prova incolore offerta contro Hojlund in Supercoppa ha sollevato seri dubbi sulla sua capacità di mantenere una resa adeguata quando l’asticella si alza. Per Galli, resta da capire se il belga sia realmente pronto per calcare palcoscenici così prestigiosi o se soffra eccessivamente il peso delle partite decisive.