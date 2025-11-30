Galli e il lavoro di Allegri. Il Milan e una notevole solidità acquisita. Le parole dell’ex giocatore rossonero

Galli parla così del Milan di Allegri. Una squadra che ha ritrovato una notevole solidità. Le parole dell’ex giocatore

Filippo Galli, figura storica ed ex dirigente del Milan, ha espresso un giudizio estremamente positivo sull’operato di Massimiliano Allegri intervenendo a DAZN Bet Club. Galli ritiene che Allegri stia facendo la differenza in modo sostanziale. La sua strategia si basa sull’impartire “poche indicazioni” ma estremamente chiare, un approccio che ha reso il Milan una squadra capace di imporsi contro qualsiasi avversario in campionato.

La differenza rispetto alla stagione precedente, secondo Galli, è netta. Se l’anno scorso il Milan mostrava una vulnerabilità tale da poter “perdere contro chiunque”, quest’anno la squadra ha acquisito una notevole solidità.

Galli Allegri: La Nuova Consapevolezza e Il Sacrificio Difensivo

Il cambiamento più significativo, evidenziato da Galli, è l’adozione di un baricentro basso e la crescente convinzione dei giocatori nel progetto tecnico di Allegri. Questo ha portato i calciatori a credere fermamente nel lavoro del mister, rendendoli disposti a sacrificarsi nella fase difensiva. Galli sottolinea che questo sacrificio è compiuto anche da quei giocatori che per indole naturale sono meno inclini ai compiti di copertura. L’impatto di Allegri è definito “notevole”, e la sua capacità di ottenere risultati minimi ma decisivi viene riassunta efficacemente: “Il corto muso la sa lunga”, un chiaro riferimento alla sua celebre filosofia pragmatica e vincente.