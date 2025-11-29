Formazioni ufficiali Milan Lazio, ecco le scelte ufficiali di Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri

È stata diramata la formazione ufficiale del Milan che scenderà in campo a San Siro per affrontare la Lazio. Il tecnico Massimiliano Allegri ha optato per un modulo che enfatizza la solidità difensiva e la rapidità nelle transizioni offensive, confermando in gran parte i nomi al centro delle discussioni pre-partita.

Tra i pali, la presenza di Maignan offre la consueta sicurezza. La linea difensiva è composta da tre elementi: Tomori, Gabbia e Pavlovic. Quest’ultimo, in particolare, è stato spesso elogiato per la sua crescita e la capacità di staccarsi dalla linea per dare il via alla manovra. A centrocampo, si assiste a una configurazione robusta, con l’equilibrio tra fisicità e qualità garantito dal quartetto formato da Saelemaekers, Fofana, l’esperienza di Modric e la potenza di Rabiot. Sulle fasce, la presenza di Bartesaghi rappresenta un elemento di spinta e freschezza. Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali.

Milan Lazio, le formazioni ufficiali

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupinan, Jashari, Ricci, Loftus-Cheek. All. Allegri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Nuno Tavares, Patric, Provstgaard, Belahyane, Pedro, Noslin, Dele-Bashiru, Castellanos. All. Sarri