Da Gakpo a Pulisic, gli obiettivi rossoneri brillano al Mondiale

Il Mondiale sta mettendo in luce numerosi talenti, tra questi anche due nomi accostati al Milan: Gakpo e Pulisic

Il Mondiale sta mettendo in luce numerosi talenti, tra questi anche due nomi accostati al Milan: Gakpo e Pulisic.

L’olandese ha eguagliato Sneijder come gol consecutivi al Mondiale. Il Psv per la prorpia stella chiede non meno di 50 milioni. L’esterno americano ha diversi estimatori, non solo il Milan ma anche la Juventus ma soprattutto il Manchester United che vede in lui il dopo Cristiano Ronaldo.