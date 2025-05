Gabbia a Sky: «C’è rammarico per la classifica ma non dobbiamo piangerci addosso. Finale di Coppa Italia? Non dobbiamo commettere questo errore»

Gabbia, difensore del Milan, ha parlato nell’immediato post-partita della gara vinta in rimonta contro il Bologna: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Sky dopo Milan-Bologna, Matteo Gabbia, difensore dei rossoneri, ha dichiarato:

PAROLE – «Seguire il lavoro del mister è importante, abbiamo avuto più tempo per capire cose vuole da noi. Ci siamo compattati in un momento negativo, stiamo facendo meglio di prima. Siamo in un buon momento, lo dicono i risultati, ma battere anche mercoledì il Bologna non sarà facile, dobbiamo prepararci al meglio e dare il massimo in campo. Classifica? C’è un po’ di amarezza perchè la classifica non rispecchia il nostro potenziale. Ma non dobbiamo piangerci addosso, dobbiamo chiudere al meglio e poi faremo i contri a fine stagione».