Gabbia Milan, scattato il semaforo verde: quando sarà a Milano

Gabbia Milan, scattato il semaforo verde: ecco quando il difensore centrale prestato al Villarreal sarà a Milano

È scattato il semaforo verde per il ritorno in rossonero di Matteo Gabbia. Il Villarreal contava soltanto di chiudere per il suo sostituto (ufficializzato l’arrivo a parametro zero di Bailly) prima di dare il via libera.

Ora serve solo la documentazione necessaria e poi il ritorno sarà ufficiale. Il giocatore è atteso a Milano già nelle prossime ore per riunirsi ai suoi compagni e mettersi subito al servizio di Pioli. Lo riporta il Corriere dello Sport.