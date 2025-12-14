Gabbia viene sostituto durante Milan Sassuolo: infortunio per il difensore rossonero. Le ultime

Gabbia è costretto a lasciare il campo durante il secondo tempo di Milan Sassuolo. Ecco le condizioni del difensore rossonero

Il Milan è in apprensione per le condizioni di Matteo Gabbia, costretto a lasciare il campo durante il match contro il Sassuolo, non all’inizio del secondo tempo come inizialmente riportato, ma in una fase cruciale della gara. Il difensore rossonero è uscito per infortunio, lasciando la difesa in una situazione di emergenza.

L’episodio è avvenuto nel tentativo di contrastare l’attaccante avversario Fadera in area di rigore. Gabbia ha messo male il piede, subendo una torsione innaturale del ginocchio che ha immediatamente fatto scattare l’allarme.

Gabbia, Le Condizioni e i Tempi di recupero

L’infortunio è parso subito serio ai sanitari e ai compagni, sebbene il difensore abbia cercato con determinazione di testare le sue condizioni per alcuni minuti. Nonostante la sua volontà, Gabbia ha dovuto arrendersi al dolore, lasciando il posto al compagno di squadra.

Ora, la domanda che circola tra i tifosi e all’interno del club è: quali sono le reali condizioni di Gabbia e, soprattutto, quando tornerà in campo? Si attendono gli esami strumentali nelle prossime ore per stabilire l’esatta entità del danno e definire i tempi di recupero, che al momento restano incerti.