Gabbia entra nella storia rossonera: raggiunte le 100 presenze in Serie A con il Milan

Gabbia raggiunge il prestigioso traguardo nella vittoria rossonera contro il Como: una crescita da leader

Il successo ottenuto dal Milan di Massimiliano Allegri sul campo del Como non ha portato in dote solo tre punti fondamentali per la classifica, ma ha anche sancito l’ingresso di Matteo Gabbia nel club dei “centenari”. Il centrale classe 1999 ha infatti tagliato il traguardo delle 100 partite in Serie A vestendo esclusivamente la maglia rossonera. Un percorso iniziato il 17 febbraio 2020, quando subentrò a Simon Kjaer in un Milan-Torino, e che oggi lo vede come una delle colonne portanti della difesa milanista, grazie a un rendimento sempre più costante e affidabile.

La storia di Gabbia è il manifesto della resilienza e dell’attaccamento ai colori sociali. Dopo il prestito al Villarreal, il difensore è tornato alla base con una maturità diversa, trasformandosi in un vero e proprio leader dello spogliatoio. La sua evoluzione tecnica e mentale è stata premiata dalla fiducia costante del club e dei tifosi, che vedono in lui un esempio di puro milanismo. La vittoria per 1-3 in casa del Como è stata la cornice perfetta per celebrare questo traguardo, un premio alla sua umiltà e alla dedizione dimostrata in questi sei anni di carriera.

Gabbia, dal debutto contro il Torino alla maturità sotto la guida di Allegri

Il percorso del difensore è stato costellato di sfide vinte, come ricordato dai cronisti: «Matteo Gabbia si è ripreso il Milan con il lavoro e la passione dopo l’esperienza in Spagna». Oggi il giocatore rappresenta una garanzia per il reparto arretrato, dimostrando che il senso di appartenenza può fare la differenza nei momenti cruciali della stagione.

Le statistiche parlano chiaro: in un calcio moderno fatto di continui trasferimenti, raggiungere le 100 presenze con un unico club nel massimo campionato è un segnale di continuità straordinario. Per Gabbia non poteva esserci regalo migliore che festeggiare questo anniversario con una prestazione solida e una vittoria esterna che rilancia le ambizioni del Milan. Il futuro della difesa rossonera sembra essere in ottime mani, con un “Centenario” che non ha alcuna intenzione di fermarsi e punta a scrivere ancora molte pagine di storia a San Siro.

