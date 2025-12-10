Furlani al mondo rossonero: «Il futuro nasce dai giovani. Vestire la maglia del Milan non è facile, ma vi dico che…»

Furlani, dirigente rossonero, ha parlato così durante la Festa di Natale del settore Giovanile. Ecco, di seguito, tutte le sue parole

L’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, ha tenuto un discorso appassionato durante la Festa di Natale del Settore Giovanile, alla presenza della dirigenza, dei responsabili come Vincenzo Vergine, di Massimiliano Allegri e di giocatori di spicco come Modrić, Leão e Maignan. Furlani ha posto l’accento sull’importanza dell’innovazione, definita come “coraggio di guardare avanti” e “crescita e fiducia nei giovani”. Ha dichiarato con convinzione che “Il futuro del Milan nasce qua. Nel Settore Giovanile”, dove i sogni si trasformano in obiettivi e il talento incontra la responsabilità.

Furlani ha voluto riconoscere pubblicamente le “persone straordinarie” che lavorano dietro le quinte, dagli allenatori e educatori fino al personale meno visibile come magazzinieri e accompagnatori.

Furlani: Cuore Pulsante, Sacrifici e Responsabilità

L’AD ha espresso un ringraziamento di cuore a tutti coloro che, con passione e umiltà, contribuiscono alla crescita dei giovani rossoneri. Ha definito chi lavora nel Settore Giovanile come il “cuore pulsante del nostro progetto”, la forza silenziosa che alimenta i sogni. Un pensiero sincero è andato anche alle famiglie e ai genitori, che affrontano sacrifici e impegni per sostenere i propri figli e le proprie figlie, affidandoli alla “PUMA House of Football, la culla dove il Milan cresce, dentro e fuori dal campo”. Infine, Furlani si è rivolto direttamente agli atleti: “Non è facile vestire la maglia del Milan: richiede carattere, disciplina e amore vero per questi colori”.