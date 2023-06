Funerali Berlusconi: l’ultimo saluto in Duomo all’ex presidente del Milan, scomparso lunedì 12 giugno ad 86 anni

(Daniele Grassini inviato in Piazza del Duomo) – Quest’oggi, in Piazza del Duomo a Milano, si svolgono i funerali di Stato di Silvio Berlusconi, scomparso lunedì 12 giugno all’età di 86 anni. La funzione sarà celebrata dall’arcivescovo della città, Mario Delpini. Milannews24 segue in diretta la cerimonia dell’indimenticato presidente rossonero.

Ore 14.30 – Funerali Berlusconi: tanti ex Milan presenti ma non solo. Chi c’è in Duomo

Ore 14.25 – In tantissimi in Piazza del Duomo a dare l’ultimo saluto a Silvio Berlusconi.

In tantissimi a dare l’ultimo saluto a Silvio #Berlusconi in Piazza del Duomo 🙏🏻 pic.twitter.com/YFYHrgR2DW — Milan News 24 (@Milannews24_com) June 14, 2023

Ore 14.18 – La salma di Silvio Berlusconi ha lasciato Villa San Martino di Arcore per dirigere verso il Duomo.

Ore 14.15 – C’è anche Ariedo Braida, così come Dejan Savicevic, Zvonimir Boban e Demetrio Albertini.

Ore 14.12 – Come riferito da Sky Sport, il feretro di Silvio Berlusconi attraverserà Milano, scortato dai familiari che saranno a bordo delle auto che seguiranno il corteo funebre che muoverà da Villa San Martino, la residenza di Arcore. I familiari dell’ex premier prenderanno poi posto nelle prime file alla destra dell’altare del Duomo, al lato opposto le autorità, a partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, come da cerimoniale, sarà l’ultimo ad entrare in Duomo per le esequie.

Ore 14.10 – Arrivato il presidente del Milan, Paolo Scaroni, che non ha voluto rilasciare dichiarazioni alla stampa.

Ore 14.05 – C’è anche Arrigo Sacchi, storico allenatore rossonero.

Ore 14.00 – Gerry Scotti: «Perdiamo una grande persona, merita solo la storia»

Ore 13.54 – Presente la delegazione del Monza, guidata da Adriano Galliani.

Ore 13.53 – Anche Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus ed ex Milan, arrivato in Duomo.

Ore 13.50 – Arrivati il presidente dell’Inter Zhang e l’amministratore delegato Giuseppe Marotta. Presenti anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, il patron della Lazio Claudio Lotito e il numero uno della Lega Serie A Lorenzo Casini.

Ore 13.45 – Stroppa su Berlusconi: «Dava tanto a tutti. Rimane il suo ricordo del privato…»

Ore 13.30 – A mezz’asta le due bandiere dell’Italia e dell’Unione Europea collocate nella parte alta del Palazzo di Giustizia di Milano.

Ore 13.20 – Baresi: «Berlusconi è stato fautore di tante cose»

Ore 12.50 – Funerali Berlusconi: quali personaggi del mondo dello sport saranno presenti

Ore 12.40 – Secondo Sky Sport, la salma di Berlusconi arriverà sul sagrato di piazza del Duomo alle ore 14.45. In totale saranno 2.000 le persone all’interno della cattedrale (1.800 posti a sedere, 200 posti in piedi) e sono stimate in circa 8.000 quelle che seguiranno i funerali dall’esterno.

Ore 12.30 – Il Milan in lutto nella giornata di oggi. Saranno sospese tutte le attività interne ai dipendenti di Casa Milan dalle 14.45, in modo tale da seguire le esequie. Chiuderanno i negozi e i centri sportivi per tutta la durata della cerimonia, mentre Milan Tv interromperà le trasmissioni. Anche le attività social del club verranno sospese sin dalle 10 del mattino.

Ore 12.00 – Inizia a riempirsi Piazza del Duomo: presenti tifosi del Milan e del Monza, in ricordo del loro presidente.

Ore 11.30 – Il Milan sarà rappresentato ai funerali dalla presenza del presidente Paolo Scaroni, dall’amministratore delegato Giorgio Furlani e da Franco Baresi e Daniele Massaro.

Ore 11.20 – Costacurta, il ricordo di Berlusconi: «Pensavamo fosse matto»

Ore 11.00 – Come riferito dall’ANSA, una quindicina di corone di fiori sono state deposte sul sagrato davanti al Duomo. Oltre alla corona della premier Giorgia Meloni, sono state deposte anche quelle del gruppo Senato Forza Italia, una di Fratelli d’Italia e una del Partito socialista italiano composta da garofani rossi.

Ore 10.50 – Addio Berlusconi, Braida: «Vi svelo il suo calciatore preferito»

Ore 10.30 – Sky Sport ha fatto il punto degli sportivi che renderanno omaggio a Silvio Berlusconi. Il Monza sarà rappresentato ovviamente dal grande amico Galliani, dal consulente tecnico dell’area sportiva François Modesto, dal d.s. Michele Franco e dal tecnico Palladino. Atteso anche tutto il mondo Milan, dal presidente Paolo Scaroni all’a.d. Giorgio Furlani, passando per il vicepresidente onorario Franco Baresi, Paolo Maldini e Arrigo Sacchi. Annunciati anche Urbano Cairo (presidente del Torino), Aurelio De Laurentiis (presidente del Napoli), Gianluca Ferrero (presidente della Juventus), Joe Barone (d.g. Fiorentina), Giovanni Carnevali (a.d. Sassuolo). In ambito Inter sicura la presenza dell’a.d. Beppe Marotta e potrebbe esserci anche il presidente Steven Zhang. Per l’Atalanta, il presidente Antonio Percassi e il direttore generale Umberto Marino. Presente anche il presidente della Fifa, Gianni Infantino. Dall’estero a rappresentare il Real Madrid – club con cui il Milan di Berlusconi ha tessuto lungo il tempo rapporti eccellenti – dovrebbe esserci Emilio Butragueno, direttore delle relazioni istituzionali della Casa Blanca. Incerta ancora la presenza del presidente Florentino Perez

Ore 10.20 – Savicevic: «Berlusconi un secondo padre. Mi difendeva, anche…»

Ore 10.00 – Questa mattina sono state montate 15mila transenne che delimiteranno i passaggi e le vie di fuga in Piazza del Duomo. La funzione sarà visibile alle 10mila persone presenti anche attraverso due maxi-schermi.

Ore 09.40 – Baresi: «Berlusconi è stato il papà di tutti. Facevano ironia, ma…»

Ore 08.10 – Addio Berlusconi, oggi i funerali di Stato: presente il mondo del calcio