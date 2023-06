Matarrese su Berlusconi: «Un uomo che sapeva riconoscere i propri errori». Le parole in ricordo dell’ex presidente rossonero

Antonio Matarrese ha parlato ai microfoni di TMW ai funerali di Silvio Berlusconi. Ecco le parole in ricordo dell’ex presidente rossonero:

«Non ho un ricordo solo: quando si sentiva attaccato e nei primi tempi mi diceva che le banche non gli davano neanche 50 milioni di FIDO, ma poi si è ripreso e ha dimostrato quanto valeva. Mi invitava spesso a casa sua a Roma e parlavamo di tutto: un giorno mi disse che voleva andare in panchina. Quando ci furono degli incidenti fuori dagli stadi e io feci un provvedimento speciale a danno delle società, che lui definì demenziale ma io volevo aiutare il mondo del calcio. Fu deferito, capì l’errore che aveva fatto e mi chiese un incontro in un ristorante: un uomo che sapeva riconoscere i propri errori»