Savicevic: «Berlusconi un secondo padre. Mi difendeva, anche…». L’ex calciatore rossonero ha pescato nei ricordi

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Dejan Savicevic ha parlato della scomparsa dell’ex Presidente del Milan Silvio Berlusconi. Ecco le sue parole:

FUNERALI– «Essendo un funerale di Stato, ci sono regole e restrizioni. Ha ho preso un aereo e ci sarò»

IL RICORDO– «È stato il mio secondo padre. Sentivo che mi voleva bene, che mi stimava, mi difendeva, anche troppo»

L’ARRIVO AL MILAN – «So che c’era l’interesse della Juve, ma Braida è arrivato a Belgrado e ho firmato»

LA FINALE DEL 1994 – «Sono passati quasi trent’anni, ma certe emozioni non si possono dimenticare. Eravamo spacciati, eppure… Berlusconi? Non c’era, ma il giorno prima mi aveva chiamato per dirmi: “Sei il Genio, dimostralo contro il Barcellona”»