Pardo a MN24: «Berlusconi presidente visionario. È stato un patrimonio enorme per tutto il calcio». Le parole del telecronista ai nostri microfoni

Pierluigi Pardo, presente in Duomo per i funerali di Silvio Berlusconi, ha voluto ricordare l’ex presidente rossonero ai microfoni di MilanNews24. Ecco le parole del telecronista:

«E’ quasi impossibile parlare e dire cose originali sulla presidenza di Berlusconi. Mi piace sottolineare che ha avuto tratti di successo che sono andati al di là delle vittorie, ma di come sono arrivate: 29 trofei in 31 anni sono un record assoluto e quindi restano nella bacheca e nel cuore di tutti i tifosi del Milan. Secondo me, è interessante che spesso le squadre che vincono molto sono antipatiche alle altre, mentre il Milan non è mai stato antipatico nemmeno a chi sognava di sostituirsi ai rossoneri. E’ stata una squadra che ha proposto un modello, un brand, una qualità di gioco, una ricerca della bellezza, tanti palloni d’oro, tanti giocatori di talento…

Tutto questo è successo per merito di Silvio Berlusconi che amava quello stile di calcio, che amava lo spettacolo… Ha cambiato tante cose e ha stimolato novità sul fronte dei diritti televisivi, dei format delle competizioni, del racconto dello sport. Stiamo parlando di una figura meravigliosa, straordinaria e che i tifosi del Milan hanno potuto godere dalla propria parte, che ne sono orgogliosi e particolarmente addolorati in questo momento.

Credo sia stato per tutto il calcio mondiale un patrimonio enorme, un presidente visionario che ha cambiato le regole del gioco nella sua maniera, nel suo stile e da fantasista puro. Un’enorme stima».