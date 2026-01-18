Fullkrug a Sky: «Bellissimo segnare il mio primo gol a San Siro. C’è una ragione se questa squadra sta lottando per la vetta…»

Fullkrug parla così a Sky Sport alla conclusione del match di San Siro tra Milan e Lecce. Ecco le parole dell’attaccante

Dopo aver deciso la sfida contro il Lecce, Niclas Fullkrug è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per commentare la sua prima rete in maglia rossonera. L’attaccante tedesco, pedina fondamentale nello scacchiere di Massimiliano Allegri, ha mostrato grande entusiasmo per l’atmosfera respirata a Milano e per la qualità del gruppo squadra, sottolineando l’importanza del lavoro collettivo.

Il centravanti ha risposto con grande umiltà alle domande sul suo futuro e sulla possibilità di scalare le gerarchie, mettendo sempre al primo posto l’interesse del club e le decisioni del tecnico. La sua fisicità e il suo fiuto del gol rappresentano un’arma in più per un Milan che punta con decisione ai vertici della classifica.

Fullkrug, l’intervista integrale a Sky Sport

Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal calciatore durante il post-partita:

Come stai, dopo questa settimana complicata? «Sono sempre rilassato, ho sempre fiducia. È stato bellissimo segnare il primo gol in questo stadio. Stavo aspettando questo gol e sono molto felice».

Pensi di poter trovare la titolarità? Come ti stai ambientando? «I primi giorni sono stati incredibili, c’è una ragione se questa squadra sta lottando per la vetta della classifica. Abbiamo una grande etica del lavoro: abbiamo tanta qualità e carattere. Se vedi l’assist del gol, questo è quello che desidera un attaccante. Ho segnato e questa è la cosa più importante».

In allenamento giochi insieme con Leao e Pulisic? Si può fare in futuro? «Penso che dipende dalla partita. Abbiamo qualità in attacco con diversi giocatori: l’allenatore deve decidere per vincere la partita. Abbiamo bisogno di qualità dalla panchina e dai titolari».