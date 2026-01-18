Allegri, allenatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn alla conclusione del match tra Milan e Lecce

Massimiliano Allegri, alla conclusione di Milan-Lecce, match valevole per 21esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Sui cambi: «La cosa più importante è che con cinque cambi le sostituzioni diventano determinanti. In certi momenti c’è bisogno di freschezza fisica e mentale. I ragazzi sono stati bravi, come a Como. Il gruppo è meraviglioso, ma siamo ancora a metà dell’opera per raggiungere l’obiettivo per cui siamo partiti».

Su Fullkrug e la possibilità di vederlo al fianco di Leao e Pulisic: «Si è allenato poco, poi ha preso questa botta sul piede. Io credo che possano giocare, che sia con Pulisic o Leao o Nkunku, ma la cosa importante è la precisione negli ultimi passaggi. Dobbiamo essere più lucidi e meno frettolosi. Guardavo prima della partita: il Lecce ha subito 32 gol ma 50 o 55% li ha subiti nell’ultimo quarto d’ora. Lo sapevamo e i ragazzi sono stati bravi».

Sugli impegni ravvicinati e le prestazioni dei singoli: «Ci siamo allenati bene, è normale che queste partite ravvicinate ti stressano più mentalmente che fisicamente. Jashari ha fatto una bella partita, anche Ricci che gioca da mezz’ala. Estupinan è rientrato e non era facile per lui. C’è un buono spirito».

Se e quando smetterà di dire che l’obiettivo è il quarto posto : «Quando matematicamente saremmo dentro le quattro. Il girone di ritorno diventa quasi matematica, ad oggi la quota Champions è quasi 74, credo che in questo momento sia quella».