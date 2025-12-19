Fullkrug, dai numeri col Werder Brema fino alla nazionale tedesca: ecco il dato sull’attaccante che vuole il Milan

Fullkrug, analizziamo i numeri dell’attaccante tedesco cercato dal Milan: dal Werder Brema alla nazionale tedesca

L’accelerata del Milan per Niclas Füllkrug non è casuale: Massimiliano Allegri cerca un centravanti di peso che sappia garantire quella concretezza mancata finora a Nkunku. Analizzando la carriera del tedesco, spicca la sua straordinaria capacità di finalizzazione dimostrata in Germania. Il suo picco realizzativo è arrivato con il Werder Brema, dove ha collezionato 49 gol in 124 presenze complessive, ma è nella stagione 2022-2023 che ha consacrato il suo status internazionale, laureandosi capocannoniere della Bundesliga con 16 reti.

Nonostante i recenti problemi fisici al West Ham, la sua annata al Borussia Dortmund (2023-2024) ha confermato la sua utilità ad alti livelli: 15 gol totali, di cui 3 pesantissimi in Champions League, dove ha trascinato i gialloneri fino alla finale di Wembley. Füllkrug non è solo un finalizzatore d’area, ma un attaccante capace di giocare per la squadra, come dimostrano i 10 assist forniti nella sua unica stagione a Dortmund, un dato che Allegri considera fondamentale per legare il gioco tra centrocampo e attacco.

Fullkrug, Un cecchino anche in Nazionale: la media gol con la Germania

Il dato statistico più impressionante riguarda però il suo impatto con la maglia della Germania. Füllkrug vanta una media realizzativa da top player assoluto: 14 gol in sole 24 presenze. Questa capacità di incidere partendo spesso dalla panchina o in contesti di grande pressione è esattamente ciò che serve al Milan per risolvere le partite più bloccate. La sua fisicità (188 cm) gli permette inoltre di dominare nel gioco aereo, una soluzione tattica che i rossoneri intendono sfruttare maggiormente.

In totale, tra i professionisti, il tedesco ha superato i 160 gol in carriera. Se il Milan riuscirà a riportarlo ai livelli fisici visti in Bundesliga, Allegri avrà a disposizione un terminale offensivo di assoluta affidabilità, capace di trasformare in oro i suggerimenti che arriveranno dalle corsie esterne.