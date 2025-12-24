MN24 – Fullkrug, primo giorno a Milanello: test fisici e atletici per il tedesco. Il resoconto

Fullkrug, nuovo attaccante del Milan, ha vissuto oggi il primo giorno a Milanello: test fisici e atletici per l’attaccante tedesco

La marcia di avvicinamento di Niclas Füllkrug al debutto in maglia rossonera prosegue senza sosta. Dopo aver superato le visite mediche nella giornata di ieri, il centravanti tedesco ha varcato questa mattina per la prima volta i cancelli di Milanello, immergendosi immediatamente nell’atmosfera del suo nuovo centro sportivo per una sessione di test atletici sul campo.

Il programma: primi passi in solitaria

In attesa del via libera definitivo per aggregarsi al gruppo di Massimiliano Allegri, il nuovo numero 9 del Milan ha seguito un programma di lavoro personalizzato:

Test sul campo: Füllkrug si è sottoposto a una serie di rilevazioni fisiche per permettere allo staff tecnico di valutarne lo stato di forma dopo i mesi complicati al West Ham.

Füllkrug si è sottoposto a una serie di rilevazioni fisiche per permettere allo staff tecnico di valutarne lo stato di forma dopo i mesi complicati al West Ham. Lavoro individuale: Nonostante l’entusiasmo per il nuovo capitolo, il tedesco ha svolto esercizi atletici in solitaria, in attesa che i dettagli burocratici con il club inglese permettano l’integrazione totale con i nuovi compagni.

Nonostante l’entusiasmo per il nuovo capitolo, il tedesco ha svolto esercizi atletici in solitaria, in attesa che i dettagli burocratici con il club inglese permettano l’integrazione totale con i nuovi compagni. I costi dell’affare: L’operazione è stata chiusa con una formula estremamente vantaggiosa per il club di Via Aldo Rossi: prestito gratuito fino al termine della stagione con un diritto di riscatto fissato a soli 5 milioni di euro.

Obiettivo Cagliari: la deroga decisiva

L’intera macchina organizzativa del Milan è proiettata verso il 2 gennaio. Sarà una giornata campale: la mattina verrà depositato ufficialmente il contratto all’apertura del mercato e la sera stessa si giocherà Cagliari-Milan. Grazie alla deroga concessa dalla Lega Serie A, Füllkrug sarà regolarmente a disposizione di Allegri, pronto a guidare l’attacco rossonero in Sardegna per sopperire all’assenza di Santiago Gimenez.