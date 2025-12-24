Fullkrug a scuola da Allegri: Il primo giorno del Panzer a Milanello. E nel mirino del tedesco c’è il Cagliari

Fullkrug, oggi primo giorno del centravanti tedesco a Milanello: l’ex West Ham a scuola da Allegri con il Cagliari nel mirino

L’operazione nostalgia per il “centravanti vero” si è concretizzata sotto l’albero di Natale del Milan. Niclas Füllkrug, sbarcato a Milano per colmare il vuoto lasciato dall’infortunio di Santiago Gimenez, è ufficialmente entrato nell’orbita rossonera. Come sottolineato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, oggi è il giorno del primo contatto sul campo: l’attaccante tedesco è atteso a Milanello per il suo primo allenamento agli ordini di Massimiliano Allegri.

Un “9” sotto l’albero per Allegri

Dopo aver superato i test medici, Füllkrug inizia la sua “scuola Max”. Allegri cercava da settimane un profilo con queste caratteristiche: fisicità, capacità di giocare spalle alla porta e, soprattutto, quel senso del gol che permetta a Leão e Pulisic di agire con maggiore libertà.

Formula e Cifre: Il tedesco arriva dal West Ham in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 5 milioni di euro . Per questi sei mesi percepirà un ingaggio di circa 1,3-1,5 milioni .

Il tedesco arriva dal West Ham in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai . Per questi sei mesi percepirà un ingaggio di circa . La Deroga FIGC: Sebbene il mercato apra ufficialmente il 2 gennaio, il Milan ha già ottenuto una deroga speciale dalla FIGC. Questo permetterà a Füllkrug di essere regolarmente in campo per la trasferta di Cagliari del 2 gennaio, garantendo ad Allegri una soluzione immediata per l’attacco.

La sfida alla maglia numero 9

Füllkrug ha scelto di indossare la maglia numero 9, rimasta vacante dopo la partenza di Luka Jovic. Una scelta di personalità per sfidare la storica “maledizione” che ha colpito molti dei suoi predecessori, con l’obiettivo di ripercorrere le orme di Giroud e, perché no, del connazionale Oliver Bierhoff.