Fullkrug, programma confermato: tedesco domani a Milanello ma niente allenamento con la squadra. Ecco perchè

Fullkrug, prossimo attaccante del Milan, domani sarà a Milanello senza potersi allenare con la squadra: serve il via libera del West Ham

L’avventura rossonera di Niclas Füllkrug entra ufficialmente nel vivo. Dopo aver completato oggi le visite mediche e i test fisici a Milano, il centravanti tedesco (classe 1993) varcherà domattina i cancelli di Milanello per un primo contatto con il suo nuovo mondo. Sarà l’occasione per visitare le strutture del centro sportivo e, soprattutto, per conoscere Massimiliano Allegri, lo staff tecnico e i nuovi compagni di squadra, che svolgeranno l’ultima sessione di allenamento prima del rompete le righe per la pausa natalizia.

Fullkrug, road to Cagliari: deroga e tesseramento

Sebbene il giocatore sia già virtualmente un nuovo elemento della rosa, l’aspetto burocratico segue tempi precisi dettati dal regolamento:

Ufficialità e Deroga: Il contratto verrà depositato ufficialmente il 2 gennaio , giorno di apertura del calciomercato invernale. Grazie a una deroga speciale concessa dalla FIGC (che ha modificato temporaneamente l’articolo 39 delle NOIF), Füllkrug potrà essere convocato e scendere in campo già la sera stessa nella trasferta di Cagliari , garantendo pari opportunità ai club impegnati nell’anticipo.

Nulla osta per gli allenamenti: Per permettere al "Panzer" di integrarsi nei meccanismi di Allegri prima dell'ufficialità, il Milan attende il via libera formale dal West Ham. Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, il nulla osta dovrebbe arrivare il 26 dicembre, consentendo al tedesco di partecipare regolarmente agli allenamenti di gruppo subito dopo Natale.

La missione di Fullkrug

L’obiettivo è chiaro: presentarsi in Sardegna al top della condizione per sostituire l’infortunato Santiago Gimenez. Con la maglia numero 9 sulle spalle, Füllkrug cercherà di impattare immediatamente sul campionato italiano, sfruttando i giorni che mancano al debutto per affinare l’intesa con Leão e Pulisic sotto lo sguardo attento di Allegri.