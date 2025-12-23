Fullkrug: visite ok e sfida alla “maledizione” della numero 9. L’elenco dei predecessori

Fullkrug, il tedesco supera le visite mediche e raccoglie la pesante eredità della maglia numero 9: ecco tutti i predecessori

È il giorno del “Panzer” a Milano. Dopo aver concluso con successo le visite mediche e i test fisici di rito, Niclas Füllkrug ha sciolto l’ultimo dubbio: indosserà la prestigiosa, ma pesantissima, maglia numero 9. Una scelta di grande personalità per l’attaccante tedesco, che arriva in prestito dal West Ham per risollevare le sorti dell’attacco di Massimiliano Allegri.

Secondo quanto riportato da Milannews24, il classe ’93 si è già recato a Casa Milan per le foto e i contenuti media, in attesa dell’ufficialità che — grazie alla deroga speciale per la partita contro il Cagliari — arriverà il 2 gennaio.

Fullkrug, la sfida al tabù: Da Van Basten a Jovic

Prendere la numero 9 al Milan non è mai una scelta banale. Füllkrug eredita la maglia da Luka Jovic (ora all’AEK Atene), l’ultimo ad averla indossata dopo l’addio di Olivier Giroud, l’unico capace di onorarla davvero dopo il ritiro di Pippo Inzaghi nel 2012.

Ecco la lista completa dei “numeri 9” nell’era della numerazione fissa (dal 1995/96):

George Weah (Il primo dell’era moderna)

(Il primo dell’era moderna) Patrick Kluivert

Gianni Comandini

Filippo Inzaghi (L’eroe di Atene, 300 presenze e 126 gol)

(L’eroe di Atene, 300 presenze e 126 gol) Alexandre Pato (Inizio della “maledizione”)

(Inizio della “maledizione”) Alessandro Matri

Fernando Torres

Mattia Destro

Luiz Adriano

Gianluca Lapadula

André Silva

Gonzalo Higuain

Krzysztof Piatek

Mario Mandzukic

Olivier Giroud (Colui che ha spezzato l’incantesimo)

(Colui che ha spezzato l’incantesimo) Luka Jovic

L’eredità del Cigno: Marco van Basten

Sebbene il calcio moderno ricordi i nomi sopracitati, il numero 9 rossonero per eccellenza resta Marco van Basten. L’olandese indossava questa maglia prima dell’introduzione dei nomi e dei numeri fissi, diventando il simbolo assoluto del centravanti perfetto e il punto di riferimento a cui Füllkrug, con umiltà e grinta, cercherà di ispirarsi per conquistare San Siro.