Fullkrug: «Non ci sono parole! Sono felice e orgoglioso, grazie mille»

Fullkrug tramite il proprio profilo Instagram ha mandato un bellissimo messaggio ai tifosi del Milan!

Niclas Fullkrug è stato il mattatore di Milan-Lecce, un gol di testa a pochi minuti dal suo ingresso in campo per regalare ai rossoneri 3 punti pesantissimi in una gara che stava diventando sempre più ostica.

La sensazione è che il feeling tra l’attaccante tedesco e l’ambiente milanista sia già scattato. Il post pubblicato sul suo profilo Instagram ne è la conferma, Niclas è già pazzo del Milan e dei suoi tifosi.

LA MIA NUOVA CASA – «Non ci sono assolutamente parole per questo! Incredibilmente felice e orgoglioso di segnare il mio primo gol in questa atmosfera pazzesca, la mia nuova casa! Grazie mille per il vostro (ancora una volta) grande supporto. Dai rossoneri».