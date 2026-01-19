Fullkrug ai microfoni di TeleLombardia: «Dito del piede rotto? Posso gestirlo: non voglio saltare neanche una partita con il Milan»

Fullkrug ai microfoni di TeleLombardia: «Dito del piede rotto? Posso gestirlo». Segui le ultimissime sui rossoneri

La vittoria di misura contro il Lecce ha un volto e un nome ben preciso: quello di Niclas Fullkrug, il centravanti tedesco dalla stazza imponente e dal grande senso del gol, che con un’incornata vincente ha regalato tre punti d’oro ai rossoneri. Al termine della sfida di San Siro, l’attaccante teutonico è intervenuto ai microfoni di TeleLombardia in mix zone, rilasciando dichiarazioni che testimoniano il suo spirito di sacrificio e l’ambizione del nuovo corso del Diavolo.

Vittoria sotto pressione: l’analisi del match

Per la compagine meneghina, scendere in campo per ultimi dopo i successi delle dirette concorrenti non è stato semplice. Lo ha confermato lo stesso Fullkrug, sottolineando l’importanza di aver risposto presente: “Era fondamentale vincere oggi perché c’era pressione, dato che le altre squadre avevano già ottenuto i tre punti”. Il bomber ha lodato l’approccio tattico voluto da Massimiliano Allegri, il tecnico livornese noto per la sua capacità di leggere i momenti della partita, spiegando come la pazienza sia stata la chiave per scardinare la difesa salentina.

Nonostante le tante occasioni create dai padroni di casa, il gol è arrivato solo nella ripresa. “Le squadre di Serie A difendono bene, ma noi abbiamo fatto un buon lavoro, anche se potevamo chiuderla sul 2-0 o 3-0”, ha ammesso il numero 9 del Milan.

Il “caso” del dito rotto: un guerriero per il Diavolo

Uno dei passaggi più significativi dell’intervista riguarda le condizioni fisiche dell’attaccante. Niclas Fullkrug sta giocando con un dito del piede rotto, un infortunio che ne limiterebbe molti, ma non lui. Con un sorriso di sfida, ha ribadito la sua tempra: “Sono tedesco, siamo forti e possiamo sopportare il dolore. Non voglio saltare nemmeno una partita con questa maglia”.

Questa dedizione assoluta è esattamente ciò che cercava Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan ed esperto conoscitore di talenti internazionali, quando ha deciso di puntare su di lui per rinforzare il reparto offensivo durante l’ultima sessione di mercato.

Sogno Scudetto e futuro rossonero

Interrogato sulla possibilità di cucirsi il tricolore sul petto, il centravanti è rimasto pragmatico, seguendo la linea del suo allenatore Allegri: “Credo nella possibilità di vincere ogni singola sfida. Ragioniamo settimana dopo settimana”.

Infine, un pensiero sul suo legame con il mondo rossonero. Sebbene sia arrivato da poche settimane, il feeling con l’ambiente è già totale: “Amo essere qui e indossare questa maglia. Provo gratitudine e voglio dimostrare ai tifosi quanto sono felice”. Parole che sanno di promessa d’amore per un Milan che, grazie ai suoi gol e alla solidità impressa dalla nuova guida tecnica, può davvero tornare a sognare in grande.