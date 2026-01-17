Fullkrug Milan, furto in albergo per l’attaccante rossonero: sottratti beni di lusso per circa 500mila euro

Fullkrug Milan, notte choc per l’attaccante tedesco derubato nella stanza d’albergo durante la trasferta di Como: indagini in corso

Brutta disavventura per Niclas Füllkrug, attaccante del Milan, vittima di un furto avvenuto nella stanza d’albergo in cui alloggiava a Milano. Il calciatore rossonero, attualmente senza una sistemazione definitiva in città, soggiornava in una struttura della zona Fiera quando ignoti si sono introdotti nella sua camera, forzando la cassaforte e portando via oggetti di grande valore.

Il furto scoperto al rientro dalla trasferta di Como

Il furto sarebbe avvenuto tra mercoledì e giovedì, nelle ore in cui il Milan era impegnato nella trasferta di Como. Solo nella mattinata di venerdì 17 gennaio, al rientro in albergo, Füllkrug si è accorto della sparizione di numerosi beni custoditi nella cassetta di sicurezza della stanza. Il valore complessivo della refurtiva ammonterebbe a circa 500mila euro.

Secondo le prime ricostruzioni, tra gli oggetti sottratti figurano cronografi di lusso e gioielli, beni personali di grande valore economico e affettivo. L’episodio ha immediatamente fatto scattare l’allarme, con la richiesta di intervento delle forze dell’ordine.

Indagini in corso e intervento della Scientifica

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e la Scientifica della Questura di Milano, che hanno effettuato i rilievi all’interno della stanza per raccogliere elementi utili alle indagini. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della struttura e verificando eventuali accessi sospetti registrati nei giorni precedenti.

Al momento non si esclude alcuna pista: gli inquirenti stanno cercando di capire se si sia trattato di un furto mirato o di un’azione opportunistica, approfittando dell’assenza prolungata del giocatore per motivi sportivi.

Un episodio che scuote l’ambiente rossonero

L’episodio ha inevitabilmente scosso l’ambiente rossonero, anche se il Milan continua a mantenere il massimo riserbo sulla vicenda, lasciando che siano le autorità competenti a fare piena luce sull’accaduto. Per Füllkrug, centravanti tedesco noto per la sua fisicità e il lavoro al servizio della squadra, si tratta di un momento delicato anche fuori dal campo, mentre è impegnato ad ambientarsi nella nuova realtà milanese.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, le indagini sono attualmente in corso e proseguiranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di individuare i responsabili e recuperare, se possibile, la refurtiva.

