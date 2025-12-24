Fullkrug al Milan, una vera occasione di mercato: cifre davvero basse. La notizia

Fullkrug al Milan, una vera e propria occasione: svelata la cifra necessaria per il riscatto

Il mercato di riparazione del Milan si accende con un nome d’esperienza internazionale che promette di dare peso e centimetri all’attacco di via Aldo Rossi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza meneghina avrebbe individuato in Niclas Füllkrug l’opportunità ideale per rinforzare il reparto avanzato durante la finestra invernale.

Un centravanti d’area per il Diavolo

Niclas Füllkrug, possente attaccante della Nazionale tedesca noto per la sua straordinaria forza fisica e l’abilità nel gioco aereo, sembra essere ormai a un passo dal vestire la maglia rossonera. Il calciatore, attualmente in forza al West Ham, è un classico “numero nove” capace di fare reparto da solo e di garantire quella presenza fisica nell’area di rigore avversaria che spesso è mancata nella prima parte di stagione.

L’operazione condotta dal club milanese si distingue per una lungimiranza strategica non comune. L’accordo trovato con gli Hammers appare infatti estremamente vantaggioso per il Diavolo, sia sotto il profilo tecnico che quello economico.

I dettagli dell’accordo: prestito e riscatto low-cost

La formula del trasferimento prevede che il panzer tedesco si leghi alla formazione guidata dai rossoneri con un contratto iniziale di sei mesi. Questa soluzione permetterà alla società di testare l’impatto del giocatore nel campionato italiano senza bloccare slot a lungo termine.

Il vero capolavoro della trattativa risiede però nelle cifre: il diritto di riscatto a favore della società meneghina sarebbe stato fissato a soli 5 milioni di euro. Una cifra decisamente contenuta per un profilo della caratura di Füllkrug, protagonista nelle ultime stagioni sia in Bundesliga che con la maglia della Germania.

Una nuova freccia nell’arco dei meneghini

L’innesto di Füllkrug garantisce ai rossoneri una variante tattica fondamentale. In un calcio sempre più rapido, la capacità del tedesco di proteggere palla e favorire gli inserimenti dei trequartisti potrebbe rivelarsi l’arma vincente per sbloccare le partite più complicate. Il popolo milanista attende ora solo l’ufficialità per accogliere quello che potrebbe essere il colpo low-cost più intelligente dell’intera sessione di mercato.