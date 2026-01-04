Fullkrug, focus e curiosità sul nuovo numero 9 del Milan: dalle caratteristiche ai suoi numeri

Fullkrug, il nuovo numero nove del Milan: ecco le caratteristiche e i numeri dell’attaccante tedesco

Il Milan piazza il colpo in attacco e si assicura le prestazioni di Niclas Füllkrug, esperto centravanti tedesco classe 1993. Il calciatore arriva a titolo definitivo dal West Ham dopo un’esperienza in Premier League, pronto a mettere la sua fisicità al servizio di Massimiliano Allegri. Con i suoi 189 centimetri di altezza, Füllkrug rappresenta un profilo inedito per il reparto offensivo rossonero: un vero pivot capace di garantire protezione del pallone, dominio aereo e la capacità di far salire la squadra nei momenti di pressione. Per sottolineare la sua centralità nel progetto, il calciatore ha scelto la maglia numero 9, simbolo del centravanti puro.

La carriera di Niclas è un esempio di costanza e miglioramento continuo, culminata con la consacrazione nel 2022/23, quando ha vinto la classifica marcatori della Bundesliga con 16 reti. Proprio in quella stagione condivise il titolo di capocannoniere con Christopher Nkunku, che oggi ritrova a Milanello come compagno di reparto. Dopo l’exploit con il Werder Brema e l’ottima parentesi al Borussia Dortmund — con cui ha raggiunto la finale di Champions League a Wembley nel 2024 — il tedesco ha deciso di sposare la causa rossonera per dare un nuovo impulso alla sua carriera a suon di gol.

Fullkrug, un bomber da Nazionale per il sogno Scudetto

L’innesto di Füllkrug porta in dote anche un bagaglio internazionale di altissimo livello. Esordiente con la Germania solo nel 2022, ha saputo scalare gerarchie fino a diventare un punto fermo dei teutonici, con uno score impressionante di 14 reti in 24 presenze. Al Milan, oltre a Nkunku, Niclas troverà ad accoglierlo il giovane connazionale David Odogu, difensore arrivato in estate dal Wolfsburg, facilitando così il suo inserimento tattico e ambientale nel gruppo di Allegri.

Füllkrug non è solo un finalizzatore astuto in area di rigore, ma un attaccante da oltre 100 gol in carriera che sa interpretare il ruolo con forza e intelligenza. La sua capacità di segnare gol pesanti, già ampiamente dimostrata in Europa, sarà fondamentale per affrontare la seconda parte della stagione. Il Milan si garantisce così un ariete affidabile e carismatico, pronto a lottare su ogni pallone per riportare il Diavolo sul tetto d’Italia.