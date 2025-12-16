Calciomercato
Fullkrug Milan, incontro decisivo con il West Ham nelle prossime 24 ore. Tare in azione, la novità non lascia dubbi sul tedesco
La ricerca del nuovo centravanti da parte del Milan sembra entrare nella fase calda. L’emergenza in attacco, aggravata dalle condizioni fisiche di Santiago Gimenez (che valuta l’operazione), sta spingendo il Direttore Sportivo Igli Tare ad accelerare per i profili individuati.
Secondo quanto riportato dal giornalista Ben Jacobs, esperto di mercato, le prossime ore saranno cruciali per definire l’arrivo di Niclas Füllkrug dal West Ham.
PAROLE – «Nelle prossime 24 ore sarebbe previsto un incontro tra i dirigenti del West Ham e rappresentanti del #Milan per cercare di raggiungere un accordo per Füllkrug».
Questo vertice programmato testimonia la volontà del Milan di chiudere rapidamente la trattativa per assicurarsi il centravanti tedesco, un profilo che piace molto a Massimiliano Allegri per le sue caratteristiche di uomo d’area, forte fisicamente e nel gioco aereo.
Il Milan continua a lavorare sulla formula del prestito, preferita per la sua minor incidenza sui costi immediati, data anche la cautela sul rendimento stagionale di Füllkrug, che non segna da aprile.
La potenziale fumata bianca nelle prossime ore fornirebbe ad Allegri la punta centrale che ha richiesto con insistenza, permettendo al club di affrontare con maggiore serenità la seconda parte di stagione, in attesa del pieno recupero o delle decisioni finali sul futuro di Gimenez. L’esito di questo incontro sarà determinante per sbloccare l’attacco rossonero.