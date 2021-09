Ibrahimovic ricorda Freddie Fu: «Grazie per la seconda possibilità» – FOTO

È morto a 70 anni in seguito a una lunga malattia Freddie Fu, chirurgo luminare delle ginocchia che operò, tra gli altri, Zlatan Ibrahimovic e Riccardo Calafiori. Al momento della sua morte presiedeva il Dipartimento di Chirurgia Ortopedica ed era il David Silver Professor di Chirurgia Ortopedica presso la Pitt’s School of Medicine.

Proprio l’attaccante svedese ha voluto ricordarlo sui social: «Freddie Fu mi ha dato una seconda possibilità nella mia carriera. Sono ancora al top solo grazie a lui. Gli devo tutto. Grazie Freddie Fu. Riposa in pace». Aggiungendo tanto di tatuaggio.

Freddie Fu gave me a second chance in my career. I’m still on top just because of him. I owe him everything. Thank you Freddie Fu. Rest in peace pic.twitter.com/PSSQF3Lfou

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 25, 2021