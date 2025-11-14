Franculino Milan, il talento del Midtjylland tentazione fortissima di Tare! Dialoghi in corso per gennaio ma... Ultimissime

Franculino Milan, l’attaccante del Midtjylland può essere la sorpresa di gennaio in casa rossonera: sul calciatore anche Roma e Premier League

Il giovane attaccante Franculino si è imposto come uno dei profili più desiderati in vista della finestra di mercato di gennaio. Le sue prestazioni con il Midtjylland hanno acceso i riflettori di numerosi club in Italia, in particolare di Milan e Roma.

L’esperto di mercato Matteo Moretto conferma che il nome di Franculino è un obiettivo primario per la Roma, ma evidenzia un fortissimo interesse anche da parte del Milan, che continua la sua strategia di ricerca di giovani attaccanti di grande prospettiva.

Franculino Milan, valutazione milionaria e i pericoli esteri

L’affare, tuttavia, si presenta complesso a causa della valutazione elevata richiesta per il cartellino del guineense. Il suo prezzo è stimato tra i 17 e i 20 milioni di euro e potrebbe subire un aumento repentino durante la prossima estate.

Franculino vanta già numeri notevoli, con 52 reti e 12 assist in 99 apparizioni in carriera, un potenziale che impone ai club interessati di agire con rapidità e convinzione.

La concorrenza internazionale è il principale ostacolo per le italiane. Moretto segnala con attenzione la Premier League, che difficilmente si farebbe fermare dalle cifre richieste, e il Bayern Monaco, sempre aggressivo nell’acquisizione dei migliori talenti emergenti europei. La battaglia per assicurarsi il giovane attaccante è in fase iniziale e si preannuncia estremamente agguerrita.