Calciomercato Milan, per l’attacco rispunta una vecchia conoscenza! Tare sfida il top club in Serie A. La situazione

Milan news 24

Published

14 minuti ago

on

By

Tare

Calciomercato Milan, in vista di gennaio c’è la chiara intenzione di acquistare un attaccante: rispunta Franculino. Sfida alla Roma

Il giovane attaccante Franculino del Midtjylland (classe 2004) si sta rapidamente affermando come uno dei nomi più caldi del prossimo mercato di gennaio. Il suo talento ha acceso l’interesse di diversi club italiani, tra cui spiccano Milan e Roma.

Secondo l’esperto di mercato Matteo Moretto, il nome di Franculino resta ben saldo nella lista della Roma, ma è anche un profilo che «piace molto anche al Milan», sempre alla ricerca di giovani attaccanti di prospettiva.

Calciomercato Milan, valutazione elevata e concorrenza internazionale

L’operazione, tuttavia, presenta delle complessità a causa dell’alta valutazione del giocatore, il cui valore di mercato si aggira intorno ai 17-20 milioni di euro e potrebbe salire vertiginosamente in estate.

Franculino ha dimostrato un notevole potenziale, con 52 gol e 12 assist in 99 partite nella sua carriera, e i club dovranno muoversi con decisione.

Sulla scena internazionale, l’attenzione è massima: Moretto mette in guardia soprattutto dalla Premier League, che non avrebbe problemi a soddisfare le richieste economiche del Midtjylland, e dal Bayern Monaco, sempre attento ai talenti emergenti europei. La corsa per il giovane attaccante guineense è appena iniziata e si preannuncia molto agguerrita.

