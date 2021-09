Formazioni ufficiali Svizzera Italia: le scelte ufficiali del ct Mancini per il match contro la formazione elvetica

Ecco gli schieramenti ufficiali di Svizzera-Italia, match valido per la 5ª giornata del gruppo C per le qualificazioni ai Mondiali 2022.

Svizzera (4-3-2-1): Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Frei, Sow; Steffen, Zuber; Seferovic. Ct. Yakin

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. Ct. Mancini