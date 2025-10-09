News
Formazioni ufficiali Repubblica Ceca Croazia: la scelta di Dalic su Luka Modric
Formazioni ufficiali Repubblica Ceca Croazia: Dalic ha deciso di lanciare dal primo minuto Luka Modric, centrocampista del Milan
Luka Modrić continua a sfidare le leggi del tempo, confermando che l’età è solo un numero. Dopo aver giocato ogni minuto con il Milan da settembre in avanti, il fuoriclasse croato è regolarmente in campo da titolare con la sua Nazionale.
La Croazia di Zlatko Dalić affronta oggi a Praga la Repubblica Ceca in una partita cruciale e potenzialmente decisiva per la qualificazione ai Mondiali 2026 (Stati Uniti, Messico e Canada).
La sfida è doppiamente storica:
- Per il CT Dalić, si tratta del 100° gettone sulla panchina della Croazia.
- Per il capitano e numero 10 Modrić, è la 191ª presenza in Nazionale.
Le Formazioni Ufficiali
Ecco le scelte di Dalić e del CT ceco Hasek per la sfida della Fortuna Arena:
REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Kovar; Coufal, Vitik, Krejci, Zeleny; Cerv, Soucek; Provod, Sulc, Kusej; Chory. A disp.: Jedlicka, Hornicek, Zima, Jemelka, Beran, Sadilek, Vydra, Karabec, Lingr, Jurasek, Cerny, Kral. All. Hasek
CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Jakic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Modric, Sucic; Pasalic, Kramaric, Perisic; Budimir. A disp.: Kotarski, Ivusic, Smolcic, Pongracic, Majer, Kovacic, Moro, Baturina, Fruk, Ivanovic, Pasalic, Vuskovic. All. Dalić