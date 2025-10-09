Modric Milan, elogio clamoroso di Ambrosini: «Credo sia molto simile a Paolo Maldini e vi spiego il perché». Le ultimissime notizie

Massimo Ambrosini, ex colonna del centrocampo rossonero e attuale opinionista per DAZN, ha analizzato l’impatto straordinario di Luka Modric in questo avvio di stagione al Milan. Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, ad Ambrosini è stato chiesto se il fantastico rendimento del croato gli ricordasse l’eleganza e la visione di gioco del Andrea Pirlo dei suoi anni in rossonero.

La risposta dell’ex capitano, però, ha sorpreso, tracciando un paragone inatteso e di altissimo livello. Ambrosini non ha sminuito le doti tecniche di Pirlo, ma ha sottolineato che, per quanto riguarda l’aura e la leadership, Modric appartiene a una categoria diversa.

Carisma e Contagio: L’Eredità di Paolo

«Per il carisma e le vibrazioni che trasmette quando è in campo, dico che il croato è più simile a Paolo Maldini», ha affermato Ambrosini. Il riferimento a Pirlo è legato unicamente all’aspetto tecnico e interpretativo: «Andrea è stato unico nel panorama mondiale per come ha interpretato dal punto di vista tecnico il ruolo».

Tuttavia, sono le sensazioni che Modric è in grado di veicolare a fare la differenza. L’influenza del croato sui compagni, la sua capacità di contagiare e trascinare il gruppo semplicemente con la sua presenza sul campo, sono qualità che lo avvicinano inequivocabilmente alla figura di un leader storico come Maldini. «Per le sensazioni che Modric dà in campo, per come contagia e trascina i compagni con la sua presenza, lo paragono a Paolo, il mio grande capitano», ha concluso Ambrosini, elevando Modric non solo a centrocampista di classe mondiale, ma a vero e proprio faro morale e tecnico del Milan di Allegri.