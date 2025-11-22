Formazioni ufficiali Milan Primavera Fiorentina: le scelte di Renna e Galloppa

Formazioni ufficiali Milan Primavera Fiorentina, in campo per la 12esima giornata. Ecco le scelte di mister Renna e mister Galloppa

La sfida tra Fiorentina e Milan Primavera, valida per la 12ª giornata del campionato Primavera 1, è imminente al Viola Park e si presenta come un impegno particolarmente difficile per i giovani rossoneri. La squadra, allenata da Renna, si trova attualmente a quota 16 punti e ha un forte bisogno di fare punti importanti per risalire la classifica. L’impresa è resa ardua dalla caratura dell’avversario: la Fiorentina, sotto la guida di Galloppa, è infatti la capolista del torneo e ha subito una sola sconfitta fino a questo momento.

A complicare i piani del tecnico milanista sono le assenze dovute agli impegni con la Nazionale. Il Milan dovrà fare a meno di Alessandro Longoni, Fabio Pandolfi e Simone Lontani, tutti convocati per i Mondiali Under 17 con l’Italia. Nonostante la situazione, i giovani diavoli cercheranno di dare il massimo contro la squadra viola.

Formazioni ufficiali Milan Primavera Fiorentina

Di seguito, le scelte tattiche e di formazione dei due allenatori per la partita del pomeriggio, che vede il Milan schierarsi con un 4-3-3 e la Fiorentina con un 4-2-3-1:

MILAN (4-3-3): Longoni; Bakoune, Nissen, Dutu, Perera; Comotto, Eletu, Sala; Bonomi, Scotti, Ibrahimovic. Allenatore: Renna.

FIORENTINA (4-2-3-1): Vannucchi; Trapani, Kouadio, Baroncelli, Scuderi; Ievoli, Gudelevicius; Bertolini, Rubino, Caprini; Tarantino. Allenatore: Galloppa.