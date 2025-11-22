Inter Milan, Athekame salta il derby. Come sta il terzino rossonero? Le sue condizioni

Inter Milan, Allegri annuncia l’assenza di Athekame per il derby. Ma come sta il terzino rossonero? Ecco le sue condizioni

Il Milan perde un elemento per il Derby della Madonnina, in programma domani sera alle 20:45: il terzino svizzero Zachary Athekame, arrivato in estate dallo Young Boys, è out per infortunio. La notizia è stata ufficializzata dal tecnico rossonero Massimiliano Allegri durante la conferenza stampa odierna, confermando l’indisponibilità del giocatore classe 2004 per la sfida contro l’Inter a San Siro. Athekame si è fermato a causa di un problema al muscolo soleo.

Come riportato da Calciomercato.com, la natura dell’infortunio desta qualche preoccupazione nell’ambiente rossonero. Si tratta infatti dello stesso muscolo che ha messo fuori gioco Adrien Rabiot per oltre un mese, suggerendo la possibilità di uno stop non breve. Prima di poter stimare i tempi di recupero esatti e l’entità dello stop, il terzino svizzero dovrà sottoporsi a specifici esami strumentali. Questi accertamenti medici saranno cruciali per stabilire l’eventuale presenza e il grado di una lesione. Al momento, l’unica certezza è l’esclusione dall’elenco dei convocati per il Derby.

Inter Milan, infortunio Athekame: Il Bollettino Completo degli Indisponibili

Durante l’annuncio relativo all’Infortunio Athekame, Allegri ha fornito un bollettino più completo sugli indisponibili della sua squadra: “Domani gli indisponibili sono Athekame che ha un problema al soleo, e Gimenez per la caviglia”. Fortunatamente per il tecnico, le notizie sul resto della rosa sono positive. Allegri ha infatti aggiunto che gli altri giocatori “stanno bene e hanno migliorato la condizione”, definendo questo un bene non solo in vista dell’importante partita di domani, ma anche per il lungo periodo che la squadra dovrà affrontare da qui al mese di marzo.

