Formazioni ufficiali Milan-Parma: torna Bennacer, Castillejo e Diaz dal 1′

Milan-Parma, i precedenti con Fourneau

Francesco Fourneau, della sezione di Roma, è l’arbitro designato per il match in programma domenica prossima a San Siro tra Milan e Parma. A coadiuvare il fischietto laziale Del Giovane e Valeriani, quarto uomo Prontera mentre al Var ci saranno Banti e Perfetti. Per Fourneau sarà esordio con il Milan in campo mentre sono sei i precedenti con il Parma: 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, equilibrio totale.