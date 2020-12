Milan-Parma, le probabili: Pioli ritrova Bennacer e prova Castillejo, per il resto, niente di particolarmente differente rispetto al solito

Milan-Parma, le probabili secondo goal.com: Pioli ritrova Bennacer e prova Castillejo, per il resto, niente di particolarmente differente rispetto al solito. Donnarumma in porta, difesa a quattro con Calabria a destra, Gabbia e Romagnoli al centro, Theo Hernandez a sinistra. In mediana tornano a far coppia Kessie e Bennacer, davanti a loro Calhanoglu in mezzo, con Diaz a sinistra e Castillejo a destra, molto più probabile rispetto a Saelemaekers. Rebic punta centrale.

MILAN (4-2-3-1)- G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessiè, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Brahim Diaz; Rebic.

PARMA (4-3-3)- Sepe; Busi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Karamoh, Cornelius, Gervinho.