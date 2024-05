Futuro Pioli Milan, il tecnico rossonero è in pole per quella panchina! Sbaragliata la concorrenza, TUTTI i dettagli

Futuro Pioli Milan, il tecnico rossonero, destinato all’addio, è in pole per la panchina del Napoli della prossima stagione

Come riportato da Sky, Stefano Pioli, destinato a lasciare la panchina del Milan della prossima stagione, è in pole per la panchina del Napoli.

De Laurentiis avrebbe scartato la candidatura di Conte non solo per i costi ma anche per i dubbi sulla capacità di aprire un ciclo di lungo termine col salentino. Difficile anche arrivare a Gasperini, l’alternativa più credibile è rappresentata da Vincenzo Italiano. Pioli però è vicino al traguardo.