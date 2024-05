Adarabioyo Milan: due club di Premier League ci pensano, la volontà del giocatore

Tra i nomi accostati al Milan per la difesa c’è Adarabioyo. Due club di Premier League interessate, la volontà del giocatore

Tosin Adarabioyo, accostato anche al calciomercato Milan che dovrà sostituire Kjaer a fine stagione, lascerà il Fulham a parametro zero in estate.

Come riportato da Fabrizio Romano Chelsea e Newcastle sono tra i club informati sulle condizioni dell’accordo per far firmare il giocatore come free agent ma per il momento non è stata avanzata alcuna proposta formale. Il difensore si prenderà il tempo per decidere il suo futuro.