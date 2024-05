Zirkzee Milan, il PERICOLO arriva dalla Premier! Fattore Joorabchian ma Ibrahimovic ha una speranza

Zirkzee-Milan, il pericolo arriva dalla Premier League: Joorabchian lo spinge verso l’Arsenal ma l’olandese preferisce i rossoneri

Come riportato dal Corriere dello Sport, il pericolo maggiore per il calciomercato Milan nella corsa a Joshua Zirkzee, attaccante individuato da tempo come obiettivo numero uno dell’attacco rossonero della prossima stagione, è rappresentato dall’Arsenal.

L’agente dell’attaccante del Bologna, Joorabchian, vorrebbe portarlo in Inghilterra visto che i Gunners sarebbero disposti a mettere sul piatto un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione. Tuttavia l’olandese preferisce restare in Serie A e ha messo in cima alla lista delle preferenze proprio il Milan: Ibrahimovic sta pressando l’agente per convincerlo a scegliere il Diavolo. Il prezzo è di 40 milioni di euro, ovvero il valore della clausola rescissoria.