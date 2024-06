Sesko Milan, dalla clausola alla concorrenza: rischia di sfumare il colpo in attacco! Gli ostacoli per arrivare allo sloveno

La strada che potrebbe portare Benjamin Sesko al calciomercato Milan si infittisce di ostacoli che rendono sempre più complicato il buon esito della trattativa. La clausola rescissoria, in primis, è balzata fino a 65 milioni di euro per via delle sue ottime prestazioni con il Lipsia.

Inoltre, come spiega il Corriere dello Sport, la concorrenza per l’attaccante sloveno è comunque molto agguerrita: gli interessamenti di Chelsea e Arsenal per il giocatore sono forti e concreti. Per questi morivi rischia di sfumare via via l’obiettivo dei rossoneri.